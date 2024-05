Trump Dichiarato Colpevole: La Storia di uno Scontro Giudiziario senza Precedenti

Donald Trump fa storia come il primo ex presidente degli Stati Uniti ad essere condannato in un processo penale. Con un verdetto unanime da parte della giuria di New York, il magnate è stato giudicato colpevole per tutti i 34 capi d'imputazione legati al caso della pornostar Stormy Daniels. Tuttavia, questo verdetto non gli impedisce di candidarsi per la Casa Bianca, aprendo la strada a una campagna elettorale senza precedenti.

Durante l'annuncio del verdetto fuori dall'aula del Tribunale, Trump ha ribadito la sua innocenza e ha promesso di continuare la sua battaglia legale. Nel frattempo, ha lanciato una raccolta fondi dichiarandosi un "prigioniero politico", un'appello che ha visto un boom di donazioni, tanto che il sito della sua campagna è collassato per il traffico eccessivo.

La Casa Bianca ha risposto in modo misurato, dichiarando di rispettare la legge e lo Stato di diritto, mentre il presidente Joe Biden ha sottolineato l'importanza del voto per tenere Trump fuori dall'ufficio ovale.

Nonostante l'esito del processo, Trump ha confermato il suo intento di combattere, mentre i suoi avvocati hanno annunciato ricorsi contro la sentenza. Ora, resta da vedere quale sarà la sua condanna, con un'udienza fissata per l'11 luglio.

Il verdetto ha scatenato reazioni contrastanti, con il repubblicano Mike Johnson che ha definito il giorno "vergognoso" per l'America, mentre lo staff di Biden ha sottolineato che "nessuno è al di sopra della legge".