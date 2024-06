Trump: 'Il Carcere potrebbe Essere un Punto di Rottura per i miei Fan'

L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avverte che una possibile condanna al carcere potrebbe segnare il "punto di rottura" per i suoi sostenitori. In un'intervista esclusiva a Fox, Trump ha sottolineato che, sebbene per lui il carcere possa essere accettabile, sarebbe difficile da digerire per il suo pubblico. "Per me è ok, ma penso che per il pubblico sarebbe difficile da digerire. A un certo punto c'è un punto di rottura", ha dichiarato.

Trump ha ribadito la sua innocenza, affermando di "non aver fatto assolutamente nulla di sbagliato" e ha criticato duramente il presidente Joe Biden, definendolo "il peggiore presidente della storia" e una "minaccia alla democrazia". Durante l'intervista, la prima dopo il verdetto di colpevolezza, Trump ha dichiarato: "Io non sono una minaccia alla democrazia".

L'ex presidente ha poi affermato di combattere "per la costituzione, per la libertà, per il paese", e ha accusato i democratici di fare "danni al paese" con politiche come l'apertura dei confini e l'aumento delle tasse. Trump ha concluso accusando i democratici di usare la giustizia come arma, paragonando la situazione a quanto avviene in Sud America.