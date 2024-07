Trump a Milwaukee per la Convention Repubblicana: "Non Dovrei Essere Qui, Dovrei Essere Morto"

Donald Trump è atterrato a Milwaukee per partecipare alla Convention Nazionale Repubblicana, dove giovedì dovrebbe essere confermato ufficialmente come candidato presidenziale del partito. Al suo arrivo, Trump è sceso dall'aereo alzando il pugno, un gesto ormai iconico, già visto durante un comizio in Pennsylvania dopo essere stato colpito da un proiettile. Il figlio Eric ha condiviso un video dell'atterraggio su X, precedentemente noto come Twitter, mostrando il padre in buone condizioni.

In un'intervista rilasciata al New York Post a bordo del suo aereo diretto a Milwaukee, Trump ha raccontato del fallito attentato alla sua vita, definendolo un'"esperienza molto surreale". "Non dovrei essere qui, dovrei essere morto", ha dichiarato. Brett Baier di Fox News ha riferito che Trump ha anche elogiato il presidente Joe Biden per la telefonata ricevuta dopo l'incidente, descrivendola come una "buona conversazione".

Trump ha rievocato il momento dell'attentato, spiegando che aveva appena girato la testa per guardare un'infografica sulle statistiche sull'immigrazione durante il comizio, quando ha sentito qualcosa che ha descritto come "la più grande zanzara della mia vita" o "un calabrone che sembrava fosse nel mio orecchio". Invece, era un proiettile. Ha poi guardato la sua mano, ha visto il sangue e si è accasciato a terra. Ha voluto alzare il pugno alla folla, ma il Secret Service lo ha subito allontanato dal palco.

Melania e Ivanka Assenti alla Convention

La campagna di Trump ha annunciato un elenco di relatori per la convention che include nomi di spicco come il rapper e modello Amber Rose, il controverso anchor Tucker Carlson, l'investitore e podcaster David Sacks e l'ex consigliere Peter Navarro, recentemente rilasciato dopo un'accusa di oltraggio al Congresso. Altri relatori saranno il CEO dell'UFC Dana White, il leader evangelico Franklin Graham, le star della musica country Lee Greenwood e Chris Janson, e potenziali vicepresidenti del ticket repubblicano.

Tra i relatori figurano anche i figli di Trump, Donald Trump Jr. ed Eric Trump, la fidanzata di Trump Jr., Kimberly Guilfoyle, e la moglie di Eric, Lara Trump. Tuttavia, né l'ex first lady Melania né Ivanka Trump, figlia maggiore dell'ex presidente, parleranno alla convention.

L'elenco include anche imprenditori e attivisti come Charlie Kirk, Diane Hendricks, Perry Johnson, l'ex candidato presidenziale Vivek Ramaswamy e i fratelli Steven e Zach Witkoff. Anche Tom Homan, ex direttore ad interim della polizia di frontiera, e il presidente del sindacato Teamsters, Sean O'Brien, saranno presenti. Alcuni relatori hanno suscitato polemiche nelle comunità afroamericane e latine, e Trump dovrà gestire attentamente queste dinamiche per evitare di compromettere il suo sforzo di conquistare questo segmento elettorale.

Un Party per 15.000 Delegati e Ospiti

Circa 15.000 persone, tra delegati e ospiti della convention, hanno partecipato al party "Red, White and Brew" (Rosso, Bianco e Birra) all'Henry Maier Festival Park, un suggestivo parco sulla riva del lago Michigan. L'evento è stato organizzato dal comitato di ospitalità della convention e ha visto l'esibizione della star della musica country Trace Adkins. Il Secret Service ha bloccato diverse strade principali vicino al parco, inclusa l'Hoan Bridge, per garantire la sicurezza degli ospiti.