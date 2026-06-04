Trump incassa lo schiaffo: Camera ordina lo stop alla guerra in Iran

Il voto bipartisan riapre lo scontro sui poteri di guerra: la misura passa alla Camera, ma il presidente può bloccarla con il veto presidenziale finale.

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione per chiedere il ritiro delle forze americane impegnate nel conflitto contro l’Iran, segnando un passaggio politico delicato per il presidente Donald Trump. Il provvedimento, legato ai poteri di guerra del Congresso, è passato con un voto risicato: 215 favorevoli e 208 contrari.

A pesare sul risultato è stata anche la scelta di quattro deputati repubblicani di schierarsi con i democratici, rompendo la compattezza del partito del presidente. La risoluzione punta a limitare la possibilità della Casa Bianca di proseguire le operazioni militari senza una chiara autorizzazione del Congresso, richiamando il dibattito sulla separazione dei poteri in materia di guerra.

Il voto rappresenta un segnale politico significativo, ma non produce ancora effetti immediati. Il testo dovrà infatti superare anche il passaggio al Senato e, in caso di approvazione definitiva, potrebbe comunque essere fermato da un veto presidenziale. Per questo motivo la misura viene considerata in larga parte simbolica, pur evidenziando un crescente malcontento interno rispetto alla gestione del dossier iraniano.

Il conflitto, iniziato a febbraio con il coinvolgimento militare americano al fianco di Israele, ha alimentato tensioni sia sul piano internazionale sia nel dibattito interno statunitense. La Casa Bianca sostiene che l’azione militare sia necessaria per impedire a Teheran di rafforzare il proprio programma nucleare, mentre i critici accusano l’amministrazione di aver oltrepassato i limiti costituzionali senza un mandato esplicito del Parlamento.

La risoluzione ora passa al Senato, dove l’esito resta incerto. In ogni caso, il voto della Camera consegna a Trump un messaggio politico chiaro: anche dentro il fronte repubblicano cresce la richiesta di riportare il controllo sulle decisioni militari nelle mani del Congresso.