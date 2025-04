Trump sospende i dazi: Von der Leyen parla di svolta epocale nel commercio globale

La presidente della Commissione Europea accoglie con favore la decisione degli Stati Uniti di sospendere i dazi, definendola un passo cruciale per la stabilità economica mondiale.

In una dichiarazione rilasciata il 10 aprile 2025, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha accolto positivamente la decisione del presidente statunitense Donald Trump di sospendere per 90 giorni l'imposizione di nuovi dazi sulle importazioni. Von der Leyen ha descritto questa mossa come un "passo importante" verso la stabilizzazione dell'economia globale.

La sospensione dei dazi riguarda oltre 75 paesi, con l'eccezione della Cina, che continua a essere soggetta a tariffe del 125%. Questa decisione ha portato a una reazione positiva nei mercati finanziari, con le principali Borse europee che hanno registrato aumenti significativi: Francoforte ha guadagnato il 7,5%, Parigi il 6,2% e Milano il 7%.

Nonostante l'entusiasmo iniziale, von der Leyen ha sottolineato che l'Unione Europea rimane impegnata in negoziati costruttivi con gli Stati Uniti per trovare soluzioni durature alle dispute commerciali in corso. Ha inoltre evidenziato l'importanza di condizioni commerciali chiare e prevedibili per garantire il buon funzionamento delle catene di approvvigionamento e la crescita economica.

Tuttavia, la presidente della Commissione non ha specificato se l'UE intenda procedere con le proprie misure di ritorsione precedentemente annunciate, che prevedevano l'imposizione di dazi su circa 23 miliardi di dollari di beni americani in risposta alle tariffe statunitensi su acciaio e alluminio. Un portavoce della Commissione ha dichiarato che l'UE valuterà attentamente la situazione e consulterà gli Stati membri prima di prendere ulteriori decisioni.

In questo contesto, von der Leyen ha ribadito l'impegno dell'UE a diversificare le proprie partnership commerciali e a rimuovere le barriere interne al mercato unico, al fine di rafforzare la resilienza economica del continente. Ha inoltre sottolineato la necessità di cooperare con partner globali che condividono l'impegno per un commercio aperto e equo.

La sospensione dei dazi da parte degli Stati Uniti offre una finestra di opportunità per entrambe le sponde dell'Atlantico di lavorare verso una risoluzione delle tensioni commerciali e di promuovere una maggiore stabilità nell'economia globale.