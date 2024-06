Turismo in Abruzzo in Crescita: Arrivi e Presenze in Aumento dal Pre-Pandemia

Il turismo in Abruzzo è in piena ripresa, con numeri in crescita che superano anche quelli pre-pandemia. Nel 2023, gli esercizi ricettivi della regione hanno registrato oltre 1,7 milioni di arrivi e 6,5 milioni di presenze, secondo il report "L'andamento turistico in Italia: prime evidenze del 2023" curato da Istat e Ministero del Turismo.

Tra il 2022 e il 2023, gli arrivi in Abruzzo sono aumentati dell'8,3%, mentre le presenze sono cresciute del 2,2%. Rispetto al 2019, anno pre-pandemia, gli arrivi sono aumentati del 5,5% e le presenze del 5,7%.

Crescita Differenziata tra Alberghi ed Extra-Alberghiero

Gli esercizi alberghieri hanno visto un incremento degli arrivi del 6,1%, ma un leggero calo nelle presenze dello 0,2%. Gli esercizi extra-alberghieri, invece, hanno registrato una crescita significativa: +13,9% negli arrivi e +6,2% nelle presenze. Nel 2023, il 65,2% delle presenze in Abruzzo ha riguardato esercizi alberghieri, mentre il 34,8% si è concentrato sugli extra-alberghieri.

Provenienza dei Turisti

La maggior parte delle presenze turistiche in Abruzzo è costituita da residenti in Italia (85,6%), mentre i turisti stranieri rappresentano il 14,4%.

Dati Nazionali da Record

A livello nazionale, il 2023 ha registrato i valori più alti di sempre per quanto riguarda il turismo. Con oltre 134 milioni di arrivi e 451 milioni di presenze, il settore turistico italiano ha visto una crescita significativa. Tra il 2019 e il 2023, gli arrivi nelle strutture ricettive italiane sono aumentati di 3 milioni (+2,3%), mentre le presenze turistiche sono cresciute di 14,5 milioni (+3,3%). Rispetto al 2022, ci sono stati 16 milioni di arrivi in più (+13,4%) e oltre 39 milioni di presenze in più (+9,5%).

L'Abruzzo si conferma dunque una meta in forte crescita, capace di attrarre sempre più turisti sia italiani che stranieri.