Ubriachi alla guida, schianto contro palo: multa, arresto e confisca!

Un uomo ubriaco alla guida finisce contro un palo della luce, rischiando una multa salata, arresto e la confisca del veicolo per aver superato il limite alcolico.

Un weekend particolarmente intenso per i carabinieri del Comando provinciale di Teramo, che hanno rafforzato i controlli in tutto il territorio, con pattuglie a piedi e in macchina. Nell'ambito dell’operazione sono stati identificati 145 individui e controllati 65 veicoli. Tuttavia, un episodio ha attirato in particolare l'attenzione, verificatosi a Colonnella, dove un uomo ha messo in grave pericolo la propria vita e quella degli altri. Si è messo alla guida della propria auto completamente ubriaco, perdendo il controllo del veicolo. Il risultato è stato un incidente violento, che ha visto il suo mezzo schiantarsi contro un palo della luce, abbattendolo.

Portato al pronto soccorso, l’uomo è stato sottoposto ad accertamenti sanitari che hanno rivelato un tasso alcolemico di quasi 3 grammi per litro, ben oltre il limite consentito di 0,5. Oltre ai danni fisici riportati nell'incidente, con una prognosi di 30 giorni, il conducente è stato immediatamente privato della patente di guida e il suo veicolo è stato messo sotto sequestro. La gravità del suo comportamento, unita all'alto livello di alcol nel sangue, lo espone a pene severe in base al nuovo codice della strada.

Secondo la normativa aggiornata, l’uomo rischia una multa che va da 1.500 a 6.000 euro, la sospensione della patente per un periodo che va da uno a due anni, e l’arresto che può durare da sei mesi a un anno. Inoltre, in caso di accertamenti che dimostrano l’intenzione di eludere il controllo delle forze dell’ordine, potrebbe anche essere prevista la confisca del veicolo. Un monito per tutti coloro che, nonostante le severe leggi contro la guida sotto l'effetto dell’alcol, continuano a mettere in pericolo la loro vita e quella degli altri.

Questa situazione evidenzia ancora una volta l'importanza di prevenire i comportamenti a rischio sulle strade, soprattutto durante i weekend e nelle festività, quando i controlli vengono intensificati.