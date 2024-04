Ubriaco Minaccia un Barista e si Scontra con la Polizia: Denunciato e Rimpatriato

Una giornata intensa di operazioni di controllo è stata condotta ieri sul territorio cittadino dalle Volanti della Polizia di Stato, che hanno identificato 174 persone e controllato 90 autoveicoli.

Durante i pattugliamenti, le Volanti hanno individuato e accompagnato presso gli uffici della Questura un cittadino tunisino privo del permesso di soggiorno e con un lungo elenco di precedenti penali. L'uomo, visibilmente ubriaco, aveva minacciato una dipendente di un bar e poi si era scagliato contro gli agenti intervenuti. A seguito di ciò, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e trasferito all'Ufficio Immigrazione per il rimpatrio nel suo paese d'origine tramite il centro apposito a Roma.

Nel corso dei controlli, la Squadra Volante ha individuato un individuo di 39 anni in possesso di attrezzi adatti allo scasso, presumibilmente impedendo così eventuali furti. L'uomo, già noto alle autorità per reati contro il patrimonio, è stato intercettato mentre si aggirava tra le attività commerciali di via Muzii. Dopo essere stato bloccato e identificato dagli agenti, è stato trovato in possesso di un grosso cacciavite, che è stato prontamente sequestrato. Di conseguenza, è stato denunciato per possesso di attrezzi da scasso.