Uccide la Moglie Malata: Angelo Bernardone in Tribunale, la Versione Scioccante del Fatto

A Lanciano, in occasione di un'udienza presso la Corte d'Assise, Angelo Bernardone, 76 anni, di Casalbordino (Chieti), ha rivelato dettagli scioccanti sul tragico avvenimento accaduto lo scorso 26 dicembre 2021. In quella data, Bernardone aveva ucciso la moglie, Maria Rita Conese, 72 anni, che soffriva di Alzheimer e gravi forme di demenza, gettandola dal viadotto nel fiume Osento. Durante l'udienza, l'imputato ha descritto il suo gesto come un atto inspiegabile, spiegando che era in uno stato mentale alterato, e aveva la sensazione di essere sotto l'influenza del male.

Bernardone ha raccontato con lucidità i dettagli dell'accaduto. Ha dichiarato: "Quel giorno, mi sono fermato sul ponte sul fiume Osento dove mai mi ero fermato prima, mi chiedo perché l'ho fatto. Io non c'ero con la testa, vedevo nero. C'è stato qualcosa che mi ha fatto uscire di senno. Non so chi mi ha dato la forza di prendere di peso mia moglie dalla macchina e gettarla giù. È stato come uno scatto, un istinto, convinto che c'era un diavolo che mi possedeva e che mi ha convinto a fare quel gesto".

L'imputato, difeso dall'avvocato Vincenzo Cocchino, ha risposto a tutte le domande e ha raccontato del conflitto avuto con sua moglie dopo un pranzo di Santo Stefano. La donna, malata, aveva espresso il desiderio di recarsi al cimitero di Atessa, dove sono sepolti i suoi genitori, credendo erroneamente che fossero ancora vivi. Questo aveva portato a un ulteriore litigio in macchina, culminato nell'atto terribile.

La parte civile, rappresentata dall'avvocato Giampaolo Di Marco per conto dei quattro figli della vittima, ha evidenziato la lucida consapevolezza di Bernardone, sottolineando che il processo ha riportato in evidenza la solitudine dell'imputato. La sentenza verrà emessa il 1 dicembre dalla Corte d'Assise, presieduta dal giudice Massimo Canosa, con il giudice a latere Maria Rosaria Boncompagni e i giudici popolari.