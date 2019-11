Uccisero disabile durante rapina, condannati all'ergastolo due dei tre rapinatori

Sono stati condannati al carcere a vita Dino Ursan, 33 anni, Adrian Simon, 40 anni due dei tre romeni ritenuti responsabili della morte di un anziano disabile durante una rapina che avvenne il 2 giugno del 2017 a Castel di Sangro, e che causò la morte di Domenico Di Luia, al terzo rapinatore Aurel Llovan, 36 anni, sono invece stati inflitti dieci anni di reclusione, perchè con il suo pentimento aveva consentito ai carabinieri di arrestare i complici.

Questa è la decisione dei giudici della Corte d'Assise dell'Aquila.

La sera del 2 giugno 2017 i tre romeni decisero di rapinare la casa di Domenico Di Luia, un anziano portatore di handicap che viveva da solo nel paese dell'Alto Sangro, ma qualcosa andò storto, infatti mentre i tre erano intenti a svaligiare l'abitazione l'anziano si svegliò avvertendo rumori sospetti provenienti dalla sala da pranzo. Si alzò e una volta in cucina si trovò di fronte ai tre malviventi, che noncuranti delle conseguenze gli si scagliarono contro colpendolo con calci e pugni e lasciandolo agonizzante sul pavimento.

Più tardi però uno dei rapinatori, colpito da rimorso, avvertì i carabinieri dell'accaduto, che prima soccorsero l'anziano e poi si misero alla ricerca dei rapinatori che arrestarono poco dopo. Trasferito in una clinica riabilitativa per lungodegenti a Bolognano, Domenico Di Luia morì il 27 ottobre, in seguito allegravi conseguenze dell'aggressione subita.