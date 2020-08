Ultimi giorni d'agosto con caldo e afa, da settimana prossima temperature autunnali

Gli ultimi giorni di agosto saranno caratterizzati da un vero e proprio strappo alla stagione estiva, a causa del brusco ingresso di una profonda saccatura atlantica che affonderà sul Mediterraneo centrale.

Ne conseguirà un peggioramento che tra la fine della settimana e l'inizio della prossima attraverserà tutta Italia con piogge, temporali anche violenti ed un brusco abbassamento delle temperature.

TENDENZA PRIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE.

Passata la sfuriata di fine estate l'alta pressione tenterà di riprendere posizione sul Mediterraneo centrale e sull'Europa meridionale, ma non sembra trattarsi di un progetto solido e duraturo e andare oltre la metà della settimana.



La strada agli impulsi instabili o perturbati di origine nord atlantica parrebbe ormai spalancata e già entro metà settimana il Mediterraneo centrale diverrà ancora bersaglio dei flussi atlantici, complice anche uno sbilanciamento dell'alta pressione sull'Europa nord orientale.



Intorno alla metà della settimana uno di questi potrebbe infatti puntare l'Europa meridionale ed innescare una nuova fase di tempo instabile a tratti perturbato, dapprima al Nord dove il clima potrebbe persino farsi autunnale.

Sulle Alpi non è escluso il ritorno della neve a quote medio-alte.

Successivamente il maltempo potrebbe raggiungere anche le regioni centro-meridionali, mentre verso la parte conclusiva della settimana non è escluso il ritorno dell'alta pressione.

Vista la distanza temporale la tendenza potrebbe subire modifiche.

Vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.