Ultimo giorno d'aprile con temperature invernali in Abruzzo, -16.4 gradi ai Piani di Pezza

Clima invernale in quasi tutto l'Abruzzo. All'Aquila capoluogo temperatura minima di 4 gradi.

L'associazione meteorologica 'Aq Caput Frigoris' ha registrato una temperatura minima di -16.4 gradi in località Piani di Pezza (con stazione meteo a 1450 metri), nel territorio di Rocca di Mezzo (L'Aquila).

In funzione, fino a domani, gli impianti sciistici del Centro Turistico del Gran Sasso a Campo Imperatore, località dell'Aquilano interessata ieri da una fitta nevicata; questa mattina, alle 10, a 2200 metri temperatura intorno allo zero, nebbia e vento fino a 30 km orari, ma in giornata sono previste schiarite insieme a modeste nevicate.

Sempre intorno alle 10, in località Fonte Cerreto, base della funivia per raggiungere le piste, e ad Assergi temperature intorno ai 4 gradi. Ieri la neve era tornata anche nella Marsica, intorno a Celano (L'Aquila), e sulla Majella a Pizzoferrato (Chieti), 1.251 metri, e a Pennapiedimonte (Chieti), circa 700 metri.