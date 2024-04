Umberto Bossi Attacca Salvini: "Serve un Nuovo Leader"

Il fondatore storico della Lega Nord, Umberto Bossi, ha preso di mira il segretario Matteo Salvini, dichiarando che è necessario un cambio alla guida del partito, orientandosi verso un nuovo leader che ponga al centro dell'agenda politica la questione settentrionale e l'autonomia regionale. Bossi ha sottolineato la sua opinione sul vicesegretario leghista, Giancarlo Giorgetti, suggerendolo come possibile successore di Salvini ma evitando di approfondire ulteriormente per timore di reazioni negative. Tuttavia, la difesa del segretario Salvini è giunta tempestiva da parte del vicesegretario Andrea Crippa, che ha affermato che senza di lui la Lega non avrebbe più ragione di esistere.

Bossi ha espresso la sua soddisfazione nel ritrovare molti volti noti e vecchi militanti durante i festeggiamenti per i 40 anni della Lega, sottolineando la natura radicata nel territorio e popolare del partito di allora. Ha evidenziato la necessità di una nuova spinta per cambiare le cose e rilanciare la Lega come forza politica.

Parlando con i giornalisti fuori dalla sua residenza di Gemonio, Bossi ha enfatizzato l'importanza di un programma che riceva l'approvazione della base, altrimenti rischia di diventare inefficace e senza una direzione chiara. Ha suggerito che tra i membri storici della Lega ci potrebbero essere figure capaci di portare il partito verso nuovi obiettivi.

Crippa, nel difendere Salvini, ha sottolineato il ruolo fondamentale del segretario nel rilanciare la Lega, portandola a risultati significativi e facendo progredire l'agenda politica del partito, come nel caso dell'Autonomia. Ha concluso che il contributo di Salvini resterà indelebile nella storia della politica e della Lega.