Un Intenso Momento quello con la Giuria degli Studenti per il Premio Bonanni

Si è riunita stamattina la Giuria degli Studenti del XXII Premio internazionale L’Aquila BPER Banca intitolato a Laudomia Bonanni.

Nella Sala delle Assemblee di BPER Banca all’Aquila, si è svolta la riunione-incontro della Giuria Tecnica con la Giuria degli Studenti degli Istituti Superiori dell’Aquila, per la designazione del vincitore dell’edizione 2023 del Premio.

Presenti i componenti della Giuria Tecnica: On. Stefania Pezzopane (presidente), Anna Maria Giancarli, Liliana Biondi e Romano De Marco.

La Giuria degli Studenti è composta da studenti proveniente dall’Istituto superiore “Domenico Cotugno” e Istituto superiore “Amedeo D’Aosta” dell’Aquila.

Ha seguito i lavori delle Giurie il Segretario del Premio, prof. Giuliano Tomassi.

On. Stefania Pezzopane, presidente Giuria Tecnica: “L’incontro con la Giuria degli Studenti è uno dei momenti più emozionanti ed istruttivi del Premio. La loro interpretazione dei testi chiarisce il punto vista dei giovani sulla poesia contemporanea. La presenza degli Studenti conferisce, a questo concorso, un valore aggiunto di freschezza interpretativa. Le giovani generazioni sono parte integrante del Premio, in diversi modi: la Giuria degli Studenti concorre alla scelta del vincitore, nel concorso è presente una sezione per gli Studenti che li vede impegnati, direttamente, come produttori di poesia e da quest’anno è attivo un’importante rapporto con L’Università dell’Aquila, attraverso l’istituzione di una borsa di studio dedicata alla ricerca critica e letteraria su “Laudomia Bonanni”. La presenza dei giovani nei due ambiti è una caratteristica unica che distingue il nostro Premio e di cui siamo particolarmente orgogliosi. La collaborazione con le scuole superiori della Provincia dell’Aquila e con l’Universita’ degli studi rendono unico questo premio ”.



Prof. Giuliano Tomassi, Segretario del Premio: “La passione giovanile e l’approfondimento della lettura delle poesie che questi ragazzi operano, ci danno ogni anno una grande lezione di approccio alla letteratura. L’esposizione chiara delle proprie valutazioni, che essi fanno a tutta la Giuria tecnica, contraddistingue il valore di questo incontro, definendo la capacità di analisi e sintesi che le nuove generazioni di lettori sono capaci di operare”.

Programma

XXII Premio internazionale L’Aquila BPER Banca intitolato a Laudomia Bonanni:

3 novembre ore 11 Incontro con gli studenti. Aula Magna Istituto “D. Cotugno, Via Leonardo da Vinci n. 8, L’Aquila

10 novembre ore 11 Incontro con la stampa dell’Ospite d’onore. Sala assemblee di BPER Banca all’Aquila corso Vittorio Emanuele II, L’Aquila

10 novembre ore 16 Premiazione sezione riservata ai detenuti. Casa Circondariale ss80 Preturo, L’Aquila

11 novembre ore 11 Cerimonia finale di premiazione. Auditorium del Parco del Castello, L’Aquila con la presenza dell’Ospite d’onore e degli autori finalisti