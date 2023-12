Un Pomeriggio ad Impastare Insieme i Dolci di Natale Più Buoni! #FamilyLAB dei Dolcetti di Natale

Il corso si terrà Venerdì 15 dicembre dalle 16,30 alle 19,30 all'Aquila nella bella cornice di Casetta Fantasia in Via Salaria 3.

Per partecipare contatta la farmacia comunale dell’Aquila tel.0862321498 Mail: pettino@afmlaquila.it i posti sono limitati!

Siamo entrati ufficialmente nel periodo natalizio, e con esso, arrivano le preparazioni culinarie e i dolci tradizionali che fanno la gioia di grandi e piccini.

Per coloro che seguono una dieta senza glutine, il Natale può presentare alcune sfide, ma la chef glutenfree Ale, conosciuta come "Ale di VivoGlutenFree", insieme all'AFM (le farmacie comunali) dell'Aquila, ha ideato una soluzione creativa e deliziosa: i corsi di dolcetti natalizi chiamati FamilyLAB.

FamilyLAB offre un'opportunità unica per imparare a preparare dolci natalizi senza glutine in un'atmosfera accogliente e familiare.

La chef Ale guiderà i partecipanti attraverso la realizzazione di prelibatezze come i cantucci, il cinnamon rolls, il biscotto occhio di bue, la pasta frolla, il gingerbread (pan di zenzero) e l'impasto per le brioche.

I corsi saranno strutturati in modo tale da essere adatti a tutte le età, coinvolgendo adulti e bambini in un'esperienza culinaria condivisa.

Ogni partecipante avrà l'opportunità di mettere le mani in pasta, apprendendo tecniche e segreti per preparare dolci senza glutine che mantengano tutto il gusto e la tradizione delle ricette classiche.

La chef Ale, con la sua esperienza e passione per la cucina senza glutine, sarà disponibile per rispondere a domande, condividere consigli pratici e guidare ogni partecipante verso la realizzazione di deliziosi dolcetti natalizi.

Al termine del corso, è prevista una degustazione speciale dei dolci appena preparati, accompagnati da tisane artigianali selezionate. Sarà un momento conviviale e festoso in cui i partecipanti potranno gustare i frutti del loro lavoro culinario e scambiarsi esperienze con gli altri partecipanti.

I corsi FamilyLAB rappresentano un'opportunità unica per abbracciare lo spirito natalizio, imparare nuove abilità culinarie e creare dolci indimenticabili senza glutine. Un ringraziamento speciale va a Ale di VivoGlutenFree e all'AFM dell'Aquila per aver reso possibile questa esperienza gastronomica natalizia inclusiva e deliziosa per tutta la comunità.