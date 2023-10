Un addio alla signora Valleda: testimone dell'esodo istriano e figura storica dell'Aquila

L'Aquila piange la scomparsa di Valleda Bianchini, una donna straordinaria che ha attraversato la storia italiana con coraggio e determinazione. La signora Bianchini è venuta a conoscenza della tragedia dell'esodo istriano da giovanissima, quando fuggì da Tito per cercare rifugio in una nuova vita. La sua famiglia si stabilì nell'Aquila, dove i genitori trovarono lavoro come barbiere e parrucchiera.

Qui, Valleda divenne una testimone di prima fila degli eventi che hanno segnato la storia della città abruzzese dal Dopoguerra in poi. Ma la sua storia non si esaurisce qui: in seguito, ha sposato l'ex sindaco Umberto Albano, diventando la vedova di un importante personaggio della vita politica locale.

Valleda ha recentemente festeggiato il suo centesimo compleanno lo scorso maggio, ma purtroppo, dopo la gioia delle celebrazioni, le sue condizioni di salute hanno cominciato a peggiorare. Oggi, la città piange la sua scomparsa. Valleda lascia un'eredità di amore e dedizione alla famiglia, con i suoi figli Vito Albano, segretario provinciale della Federazione dei medici di Medicina generale, e Caterina, una stimata pediatra in città. Inoltre, i suoi nipoti Eleonora e Stefano, quest'ultimo noto come capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, porteranno avanti il suo ricordo e il suo impegno civico.

L'ultima occasione per salutare Valleda sarà nella chiesa di San Pio X al Torrione, oggi alle 11, quando amici, parenti e cittadini si riuniranno per rendere omaggio a una figura eccezionale che ha segnato profondamente la storia di Avezzano e d'Italia.