UniChieti ricorda gli 'altri esclusi' Convegni Università, laurea honoris causa a Liliana Segre

'Dalla parte degli esclusi', perchè, come scrive Stefano Trinchese, Prorettore alle Relazioni culturali dell'Università d'Annunzio Chieti Pescara, ''viviamo in un tempo nel quale valori sinora considerati inalienabili, quali tolleranza e solidarietà, sono rimessi in discussione''.

Dal 4 ottobre all'Auditorium del Rettorato del Campus a Chieti la serie di incontri e convegni in occasione della ricorrenza delle Leggi razziali e del centenario della Grande Guerra organizzati dall'Università e da Trinchese.

Domani 'Samudaripen', il genocidio dimenticato dei Rom e dei Sinti, venerdì 5 ottobre a Lanciano con Moni Ovadia e Gad Lerner verrà inaugurato il monumento al genocidio dei Rom.

Martedì 30 ottobre 'La Memoria Libera, le Leggi razziali e la Shoa'', durante il quale il rettore Caputi conferirà la Laurea Honoris Causa a Liliana Segre: il 7 novembre altro titolo con un convegno sul 'Rifiuto la Guerra', per una 'controcelebrazione della Grande Guerra

. Martedi 29 gennaio 2019 'Il buio e la nebbia', omosessuali nei campi di concentramento.