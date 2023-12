Uomo di 44 Anni Arrestato: Chiede Soldi alla Madre e Distrugge Casa in un Eccesso d'Ira

Un uomo di 44 anni è stato arrestato dalla squadra volante della polizia dopo aver vandalizzato l'abitazione della madre nel quartiere San Donato. La situazione è scaturita dalle incessanti richieste di denaro da parte dell'uomo, che, al rifiuto della madre, ha reagito distruggendo l'intera casa.

La madre, esausta dalle continue richieste di denaro avanzate nel tempo dal figlio, ha nuovamente negato il suo sostegno finanziario nonostante le minacce di danneggiare la casa. In risposta, l'uomo ha iniziato a distruggere tutto ciò che aveva intorno, dando luogo a una situazione di emergenza.

La polizia è intervenuta tempestivamente in risposta a una chiamata al numero di emergenza 113, segnalando l'aggressione dell'uomo nei confronti dell'anziana madre. Gli agenti sono arrivati sul posto per trovare l'uomo ancora in preda all'ira, impegnato nel danneggiare gli oggetti in casa.

Dopo averlo bloccato, la polizia ha ricostruito gli eventi, scoprendo che la vittima era la madre dell'aggressore, residente nell'abitazione vandalizzata. La donna, purtroppo, ha dovuto affrontare le continue richieste di denaro del figlio nel tempo e ha deciso di resistere alle minacce, scatenando così la violenta reazione.

L'uomo è stato arrestato e portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida, mentre la madre è fortunatamente rimasta illesa durante l'incidente. La casa, tuttavia, è stata gravemente danneggiata dall'accesso d'ira dell'uomo.