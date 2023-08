VA TUTTO BENE! | lucadeejay

DISCLAIMER:

Il motto è utilizzato con accezione fortemente negativa.

Il "Me Ne Frego" è far ciò che adesso mi fa comodo e non curarmi delle conseguenze verso gli altri.

Cari Lettori,

essere miopi adesso è profondamente sbagliato e potrebbe renderci complici della rapida "estinzione" della nona arte per come l'intendiamo in Italia: Popolare, di qualità e d'intrattenimento.

Vi leggo nei commenti, Ciao Belli!!!

