Vacanze 2025: prezzi alle stelle, italiani costretti a vacanze brevi

Estate 2025: rincari record su hotel, trasporti e spiagge mettono a dura prova i portafogli degli italiani, costringendoli a vacanze più brevi e meno frequenti.

L'estate 2025 si preannuncia come una delle più costose degli ultimi decenni per i vacanzieri italiani. Secondo il Codacons, i prezzi nel settore turistico hanno raggiunto livelli record, con aumenti significativi in tutti i comparti, dagli alloggi ai trasporti, fino ai servizi balneari.

Le strutture ricettive hanno registrato un incremento medio delle tariffe del 21,4% rispetto al 2024, con punte del +53% a Firenze, +35,9% a Palermo e +27,7% a Milano . Anche le località balneari non sono da meno: in Liguria, una settimana a Santa Margherita Ligure può costare fino a 3.592 euro per una famiglia di quattro persone, mentre in Sardegna, a Baja Sardinia, si arriva a 2.681 euro.

I trasporti non offrono sollievo: i voli nazionali hanno subito un aumento del 24,4%, mentre quelli internazionali del 7,3%. I traghetti registrano rincari fino al +18,7%, e i pedaggi autostradali potrebbero salire dell'1,5% . Anche il carburante pesa sul budget: benzina e gasolio costano circa il 14% in più rispetto al 2021, con punte di 2,5 euro al litro in autostrada.

Le spiagge non sono da meno: affittare un ombrellone e due lettini costa in media tra 30 e 35 euro al giorno, con aumenti del +5% rispetto al 2024. In località esclusive come Alassio, una settimana in prima fila può arrivare a 392 euro.

Anche la ristorazione ha subito rincari: mangiare al ristorante costa in media il 6,7% in più, con punte del +15,3% a Viterbo . I prodotti alimentari tipici dell'estate, come gelati, birra e succhi di frutta, hanno registrato aumenti rispettivamente del +21,8%, +15,5% e +18,4%.

Questi aumenti hanno avuto un impatto significativo sulle abitudini degli italiani: secondo il Codacons, il 45% ha rinunciato a partire per le vacanze nel 2024, e si prevede un trend simile per il 2025 . Molti optano per vacanze più brevi e frequenti, riducendo il numero di notti fuori casa per contenere le spese.