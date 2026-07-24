Vacanze, l’Italia si ferma: 36 milioni in viaggio, strade già roventi ora

Federalberghi stima un giro d’affari da 43 miliardi, mentre Anas sospende 1.175 cantieri per alleggerire l’esodo verso mare, montagna e città nei weekend più critici.

L’estate entra nel vivo e sulle strade italiane si prepara il primo grande banco di prova. Tra giugno e settembre saranno 36,2 milioni gli italiani in vacanza, con una netta preferenza per le mete nazionali: l’87,6% resterà in Italia, mentre solo il 12,4% sceglierà l’estero. Il dato emerge dall’indagine Federalberghi-Tecnè, che stima per la stagione un giro d’affari complessivo pari a 43 miliardi di euro ANSA.

Il mese più atteso resta agosto, ma la distribuzione delle partenze appare sempre più frammentata. Oltre un quarto dei vacanzieri, il 28,9%, farà infatti più di un periodo di ferie oltre alla vacanza principale. La durata media del soggiorno principale sarà di 9,8 giorni, mentre le partenze aggiuntive saranno più brevi, intorno ai 4,2 giorni.

Per chi resta nel Paese, il mare domina le preferenze con il 75,1% delle scelte. Seguono montagna al 13,7%, città d’arte al 4,8% e laghi al 3,4%. All’estero vincono invece le località balneari vicine all’Italia, come Croazia, Spagna e Grecia, indicate dal 53% dei viaggiatori diretti fuori confine.

La spesa media per la vacanza principale sarà di 917 euro a persona, circa 94 euro al giorno, considerando viaggio, vitto, alloggio e svago. La quota più rilevante del budget andrà ai pasti con il 28,7%, seguita da pernottamento 23,4%, trasporti 21,8%, shopping 11,3% e attività ricreative 14,8% Alto Adige.

Intanto scatta anche il piano viabilità. Secondo Anas, tra il 20 luglio e il 6 settembre sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti sulla rete di competenza. Per ridurre disagi e rallentamenti, fino al 7 settembre saranno sospesi o chiusi 1.175 cantieri, pari all’83% di quelli attivi Anas.

Il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca sottolinea una vacanza sempre più distribuita su tutto l’arco estivo. L’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme richiama invece alla prudenza alla guida, con personale e sale operative impegnati nel monitoraggio del traffico 24 ore su 24.