Vannacci: L'Assessore Tursini, "inammissibili e pericolose le sue dichiarazioni"

"Mi unisco alla preoccupazione e alla condanna espressa dall’Assessore Regionale alle Politiche sociali, Ricerca e Università, Roberto Santangelo, in merito alle dichiarazioni del generale Vannacci sulla proposta di differenziare le classi per gli studenti disabili” dichiara l’Assessore alle politiche sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini.

“È essenziale favorire la coesistenza tra studenti diversamente abili e non, promuovendo di fatto una società equilibrata, diversificata e non divisiva ” continua Tursini.

“Queste idee non rappresentano in alcun modo i valori che dovrebbero invece guidare la nostra società e sono oltretutto offensive per migliaia di famiglie" conclude l’Assessore.