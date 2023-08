Vanoni si Scaglia Contro Giambruno sugli Stupri: 'Il Lupo non è nel Bicchiere, è Fuori' [VIDEO]

Le parole di Andrea Giambruno, compagno della premier Giorgia Meloni, continuano a suscitare reazioni e critiche da parte dell'opinione pubblica. Una delle voci che ha deciso di prendere posizione è quella della celebre cantante Ornella Vanoni, che ha commentato le dichiarazioni di Giambruno attraverso i suoi canali social. La cantante ha scelto uno stile che la caratterizza, mantenendo un tono misurato ma deciso, e ha condiviso un video in cui esprime il suo punto di vista.

Su social media, Ornella Vanoni ha dichiarato: "Il lupo non è nel bicchiere, è fuori." Questa affermazione è chiaramente riferita alle parole del giornalista Giambruno, il quale aveva espresso considerazioni controverse riguardo agli episodi di violenza sessuale e stupri commessi da gruppi di adolescenti. Giambruno aveva suggerito che evitare l'ubriacatura e il perdere i sensi potrebbe aiutare a evitare situazioni pericolose, utilizzando la metafora del lupo.

Non è la prima volta che Ornella Vanoni si espone su questo delicato tema. Già due anni fa, in un'intervista a "Otto e Mezzo" condotta da Lilli Gruber, la cantante aveva condiviso il suo punto di vista sulle violenze sessuali. Durante l'intervista, aveva affrontato l'argomento, condividendo un aneddoto personale legato all'argomento. Vanoni aveva sollevato la questione della vergogna che spesso impedisce alle vittime di denunciare tali crimini. Aveva raccontato un episodio della sua giovinezza in cui si era trovata in una situazione di molestia da parte di un idraulico, e aveva sottolineato come spesso la vergogna venga imposta alle vittime anziché agli aggressori.

Le parole di Ornella Vanoni rappresentano un importante contributo al dibattito su come affrontare il problema delle violenze sessuali e sottolineano l'importanza di una prospettiva empatica e rispettosa nei confronti delle vittime.