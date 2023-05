Variabilità meteo e forti temporali previsti nella settimana del ponte del 2 giugno

La grossa cellula di alta pressione presente tra il Regno Unito e la Scandinavia occidentale continua a influenzare il tempo delle nostre latitudini lasciandoci in una sorta di "limbo" barico. Né alta pressione, né bassa pressione ma condizioni medie che possono essere sufficienti a mantenere il tempo stabile nelle ore più fresche come il primo mattino ma che nel pomeriggio e al Nord anche in tarda serata o le prime ore della notte non riescono a impedire la formazione di temporali, anche intensi. Questa sarà un po' la caratteristica del tempo della prossima settimana con una leggera complicazione nelle prima metà per un vortice ciclonico che transiterà molto lentamente a sud della Sicilia. Per quanto riguarda i giorni del ponte del 2 giugno, i temporali pomeridiano o serali saranno ancora l'elemento dominante e col riscaldamento ulteriore dell'aria atteso in quei giorni i fenomeni potranno risultare anche molto diffusi, oltre che intensi. La parola d'ordine sarà "Attenzione ai temporali pomeridiani o serali". Ma vediamo come andrà la settimana:

La giornata di lunedì sarà ancora caratterizzata da una certa instabilità pomeridiana ma disturbi nuvolosi li avremo fin dal mattino sulle Isole maggiori, influenzate dal vortice africano con qualche pioggia possibile anche in serata. Le zone più a rischio nel pomeriggio saranno Alpi/Prealpi e Appennino con fenomeni più diffusi al Nordovest dove potrebbero raggiungere anche i settori di pianura. Non escluso qualche sforamento dei fenomeni appenninici del Centro Sud anche verso la costa tirrenica ma in generale sulle coste peninsulari il tempo sarà più soleggiato. Le temperature saranno pressoché estive con valori massimi anche sopra ai 27/28°C.

Anche la giornata di martedì sarà caratterizzata da instabilità pomeridiana ma i fenomeni saranno più frequenti in area appenninica al Centro Sud e meno sui settori alpini e prealpini almeno in giornata. Tra la sera e la notte invece dei temporali potranno interessare medio alto Veneto, medio alta Lombardia e Piemonte. In aggiunta qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori anche in orari diversi dal pomeriggio a causa del vortice africano. Farà sempre caldo con temperature massime non troppo diverse dal lunedì.

Mercoledì giornata disturbata da nubi irregolari causate dal passaggio del vortice africano, non esclusa qualche pioggia al Nordovest e a tratti anche al Centro Sud ma sarà nel pomeriggio che avremo maggiori chance di temporali, anche diffusi e localmente forti sulle zone interne un po' di tutte le regioni con locali sforamenti fino alla costa tirrenica. Sulle coste adriatiche il tempo dovrebbe risultare migliore. Le temperature potrebbero subire una lieve diminuzione.

Anche giovedì 1 giugno, ufficialmente l'inizio dell'estate meteorologica vedrà molti temporali pomeridiani soprattutto al Centro Sud mentre dovrebbero risultare meno diffusi al Nord. Ci sarà comunque più sole in generale lungo i litorali soprattutto quelli dell'Adriatico. Le temperature potranno aumentare leggermente.

Arriviamo dunque al ponte del 2 giugno che potrebbe vedere, una incentivazione generale dell'instabilità pomeridiana con fenomeni che tra sabato e domenica potrebbero risultare diffusi e intensi su gran parte del nostro territorio:

Dunque ricapitolando, la prima parte della settimana sarà caratterizzata da una instabilità pomeridiana o serale (al Nord) che vedrà la formazione di temporali. Temporali che potranno essere anche localmente forti e grandinigeni ma che con maggiore probabilità interesseranno le zone interne. Sui litorali, le pianure dell'entroterra costiero e la Pianura padana ci saranno condizioni soleggiate prevalenti fino al 2 giugno. A questa instabilità diurna andranno comunque aggiunte alcune situazioni locali per la presenza del vortice africano che transiterà alle basse latitudini. Durante il ponte del 2 giugno e in particolare nel weekend 3-4 infiltrazioni fresche dal nord Europa potrebbero determinare una instabilità più diffusa che potrebbe raggiungere anche le pianure settentrionali e a tratti i litorali del Centro Sud.

Il contesto termico sarà caldo ma senza eccessi, un po' afoso a tratti per la massa d'aria abbastanza umida che sarà presente sull'Italia e soprattutto in virtù dell'evaporazione dai terreni delle piogge abbondanti del periodo appena trascorso. E purtroppo sarà proprio quell'umidità a fare da combustibile per la formazione dei temporali. Per i dettagli su dove saranno ubicati con maggiore precisione questi fenomeni sarà necessario arrivare a 24/48ore prima del giorno di previsione.