Variazioni Meteo: Settimana in Bilico tra Nubi e Precipitazioni, Clima Mite ma Con Variazioni

Lunedì 15 Gennaio: Un Quadro Meteorologico Altalenante

La settimana prenderà il via con un mix di instabilità al Centro-Sud e foschia nella Val Padana. Nel dettaglio, al Nord giornata grigia a causa di nebbie e nubi basse sulla Pianura Padana, mentre sull'arco alpino il sole farà capolino. Le temperature si manterranno stabili, con massime comprese tra 5 e 10 gradi.

Nel Centro, nuvole irregolari porteranno qualche piovasco su Toscana, Marche, Umbria e Lazio, con maggiore apertura sull'Abruzzo. Le temperature avranno un lieve aumento, oscillando tra 10 e 15 gradi. Al Sud, piogge e rovesci saranno sparsi sulla fascia tirrenica e nord Sicilia, con schiarite sull'Adriatico. Le massime raggiungeranno valori tra 12 e 17 gradi.

Martedì 16 Gennaio: Persiste l'Instabilità al Centro-Sud e Nebbie al Nord

Nel secondo giorno della settimana, al Nord si osserveranno foschie e nubi basse in alcune zone, con tempo più soleggiato altrove. Le temperature resteranno stazionarie, con massime tra 4 e 8 gradi. Nel Centro, la nuvolosità si concentrerà su alta Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo con qualche pioggia, mentre le altre zone vedranno maggiori aperture. Le massime saranno comprese tra 12 e 17 gradi. Al Sud, nubi irregolari porteranno qualche pioggia su Sicilia e basso Tirreno, con temperature in lieve aumento, tra 14 e 18 gradi.

Mercoledì 17 Gennaio: Peggioramento al Nord con Pioggia e Neve, Mitezza al Centro-Sud

La metà settimana vedrà un peggioramento significativo al Nord con l'estensione di nubi e piogge da ovest a est, accompagnate da nevicate fino a quote collinari su Piemonte e Prealpi. Le temperature caleranno, con massime tra 3 e 6 gradi. Nel Centro, piogge si estenderanno dalla Toscana a Umbria e Lazio, mentre sull'Adriatico si avrà un aumento delle nuvole senza fenomeni. Le temperature avranno un incremento, con massime tra 13 e 17 gradi. Al Sud, nubi in aumento su Sardegna e Campania porteranno qualche pioggia, mentre altrove si avranno maggiori aperture con temperature in rialzo, tra 15 e 19 gradi.

Tendenza per Giovedì 18 Gennaio 2024: Sintesi Regionale

Nord: Nuvoloso con locali aperture in riviera ligure, nubi sparse altrove.

Centro-Sul Tirreno: Sereno sui litorali, coperto con pioggia moderata sulla dorsale toscana, coperto altrove. Sull'Adriatico, sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, coperto con pioggia debole sulla dorsale, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso.

Sud-Sul Tirreno: Coperto con pioggia moderata sui litorali, coperto con pioggia debole altrove. Sull'Adriatico, coperto con pioggia debole sulla dorsale molisana e lucana, nubi sparse altrove. Sulle isole maggiori, nubi sparse con ampie schiarite sul cagliaritano e sulla Costa Smeralda, coperto con pioggia debole su interne sarde, sereno altrove.

Tendenza per Venerdì 19 Gennaio 2024: Continua la Variazione del Quadro Meteorologico

Nord: Coperto con neve debole o moderata sulle pianure lombardo-piemontesi, sereno altrove.

Centro-Sul Tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale toscana, nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale, coperto con pioggia debole sulle pianure toscane, coperto con pioggia moderata sulla dorsale laziale. Sull'Adriatico, coperto con pioggia debole sui litorali, coperto con pioggia moderata sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso.

Sud-Sul Tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale calabra, coperto con pioggia debole altrove. Sull'Adriatico, sereno sul litorale ionico, coperto con pioggia debole sulla dorsale molisana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori, sereno su interne sarde, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per Sabato 20 Gennaio 2024: Ritorno alla Stabilità