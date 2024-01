Variazioni meteorologiche in arrivo: pioggia e neve a tratti durante la settimana

Il tempo si appresta a cambiare nel corso della prossima settimana, con una serie di perturbazioni che porteranno pioggia e neve in diverse regioni. Le dinamiche atmosferiche attuali mostrano correnti umide e miti provenienti dalle Isole Canarie, risalenti verso la Penisola Iberica e il Mediterraneo. Al contempo, un'aria fredda di origine artica scorre dal Mare del Nord verso l'Europa centro-occidentale, creando un conflitto di influenze atmosferiche sull'Italia.

L'influenza iniziale sarà quella delle correnti miti, con piogge anche abbondanti attese tra lunedì e martedì, concentrate soprattutto sulle regioni meridionali e parte del Centro. Le aree settentrionali, protette dalla barriera alpina, vedranno solo foschie e nubi basse senza precipitazioni. Le temperature subiranno un aumento, soprattutto al Centro e al Sud, grazie a un rapido flusso di correnti occidentali.

Nella seconda fase della settimana, tra mercoledì e giovedì, prenderà il sopravvento un vortice di bassa pressione proveniente dall'Atlantico-iberico. Questa depressione sarà rinforzata da correnti artiche provenienti dal Regno Unito, intensificandosi rapidamente e dirigendosi verso la Francia. L'Italia sarà coinvolta in questa situazione, con piogge e rovesci concentrati soprattutto nelle regioni centro-settentrionali.

Durante questa fase, si prevedono anche nevicate a quote collinari al Nord, principalmente in Piemonte, grazie alla presenza di aria fredda alle quote medio-basse. Le temperature, nel complesso, subiranno un ulteriore aumento nelle regioni centro-meridionali, superando le medie stagionali. Il culmine di queste condizioni meteorologiche avverrà nel weekend, con un graduale ritorno alla stabilità atmosferica.