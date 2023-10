Vasto Incendio a Alanno: Canadair Richiesto per il Supporto alle Operazioni

Da oltre 12 ore, i Vigili del Fuoco stanno lavorando instancabilmente per domare un vasto incendio di sterpaglie che ha devastato la località di Costa delle Plaie ad Alanno, in provincia di Pescara. L'incendio, che ha iniziato a divampare intorno alle 19:30 di ieri, ha rapidamente guadagnato terreno, alimentato dalle condizioni climatiche sfavorevoli.

Le fiamme hanno creato due fronti di fuoco in una zona estremamente difficile da raggiungere. Per supportare le operazioni a terra e contenere il disastro, è stato richiesto l'intervento di un aereo Canadair. Oltre ai Vigili del Fuoco, sono coinvolti nell'operazione anche gli uomini della Protezione Civile e numerosi volontari, che stanno lavorando con impegno per arginare l'incendio e ridurre i danni causati dal rogo.