Vasto: Stop alla Balneazione in Diverse Aree, Firmate Due Ordinanze

Il sindaco Menna vieta la balneazione al Porto, alle foci di Sinello e Lebba, e temporaneamente al monumento alla Bagnante

Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha firmato oggi due ordinanze che dispongono il divieto di balneazione in diverse aree della città. Le ordinanze prevedono il divieto permanente di balneazione alla foce del fiume Sinello, alla foce del Fosso Lebba e nel bacino del Porto. Inoltre, è stato imposto un divieto temporaneo di balneazione nella zona del monumento alla Bagnante.

In una nota, il Comune specifica che il divieto permanente riguarda un'area di 200 metri a sud dalla foce del fiume Sinello, 400 metri a nord e 350 metri a sud dalla foce del Fosso Lebba, e l'intero bacino del Porto. Per il monumento alla Bagnante, il divieto temporaneo si estende per 815 metri a nord e 200 metri a sud.