Vasto, investono una donna sulla ciclabile: due minorenni si costituiscono dopo fuga

La donna è ricoverata in prognosi riservata a Pescara. I ragazzi, dopo essersi allontanati, si sono presentati dai Carabinieri con i familiari nelle ore successive.

Grave incidente lungo la Via Verde, la pista ciclopedonale dei Trabocchi, nel territorio di Vasto, dove una donna è stata urtata da due scooter mentre stava passeggiando. Secondo la ricostruzione al vaglio degli investigatori, i mezzi l’avrebbero colpita in successione, prima uno e poi l’altro, provocandone la caduta. L’impatto con il suolo è stato violento: la donna ha battuto la testa ed è stata trasferita in ospedale in condizioni serie.

La vittima, una 33enne, si trova ricoverata all’ospedale di Pescara con prognosi riservata. Le sue condizioni restano monitorate dai medici, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’episodio.

I protagonisti della vicenda sono due minorenni, un diciassettenne e un quattordicenne, che in un primo momento si sarebbero allontanati dal luogo dell’incidente. Successivamente, dopo aver riferito quanto accaduto ai familiari, si sono presentati in caserma dai Carabinieri.

Per entrambi è scattata la denuncia al Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Le ipotesi contestate sono lesioni personali e omissione di soccorso. A loro carico è stata inoltre elevata una sanzione da 80 euro ciascuno per il transito con ciclomotori su una pista destinata a pedoni e biciclette.

La vicenda ha richiamato l’attenzione anche sul tema della sicurezza lungo la pista ciclopedonale, frequentata da residenti, turisti, famiglie e sportivi. Il transito di mezzi non autorizzati rappresenta un rischio evidente in un’area pensata per la mobilità lenta e per la fruizione del litorale.

Le indagini dei Carabinieri di Vasto sono ancora in corso. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per definire responsabilità, tempi dell’accaduto e comportamento dei due giovani dopo l’impatto.