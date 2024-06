Veglia per Thomas Luciani: Mille Persone in Preghiera per il Giovane Ucciso

Almeno mille persone hanno partecipato alla veglia di preghiera in memoria di Christopher Thomas Luciani, il 17enne brutalmente ucciso con 25 coltellate nel parco "Baden Powell" di Pescara. L'iniziativa, promossa dalla Comunità di Sant'Egidio, si è svolta proprio nel luogo del delitto, suscitando grande commozione tra i presenti.

Tra i partecipanti c'erano il prefetto Flavio Ferdani, rappresentanti delle forze dell'ordine, il questore Carlo Solimene, il comandante provinciale dei carabinieri Riccardo Barbera, il sindaco Carlo Masci e vari esponenti politici. Molti giovani hanno portato fiori e messaggi per ricordare Christopher, conosciuto dagli amici come "Crox".

La cerimonia si è conclusa con la deposizione di fiori davanti alla rete che separa il parco dall'area di vegetazione dove è avvenuto l'omicidio. La rete, che era stata danneggiata il giorno del delitto, è stata ripristinata.

"Siamo qui, anche se molti di noi non conoscevano Christopher Thomas, perché ci sentiamo coinvolti e sconvolti," ha dichiarato padre Rolando Curzi della Comunità di Sant'Egidio durante la preghiera. "È scesa un'ombra che ha sconvolto Pescara e tutta Italia. Proviamo dolore e grande tristezza per il modo in cui Christopher Thomas ha perso la vita. Credo che tutti abbiano bisogno di misericordia, di pietà, che è ciò che spesso manca. Pregare vuol dire cominciare a credere in una Pescara più umana, a partire dai giovani."