Via Libera in Giunta al Bilancio di Riequilibrio - Passaggio in Consiglio a Fine Mese

Il Bilancio Comunale di Chieti passa ufficialmente in giunta, avviando così il percorso verso l'approvazione definitiva e il riequilibrio delle finanze della città. Il sindaco Diego Ferrara e la sua maggioranza hanno preso questa importante iniziativa nell'ambito della procedura di dissesto finanziario dell'ente.

Nella recente riunione della giunta comunale, è stato dato il via libera al Bilancio stabilmente riequilibrato, segnando l'inizio di un processo che culminerà con l'approvazione finale del documento da parte del Consiglio comunale. La delibera è stata immediatamente inviata al Ministero competente e ai revisori dei conti dell'ente, i quali dovranno esprimere il loro parere in merito. Successivamente, il bilancio attraverserà una fase di valutazione in Commissione consiliare, per poi approdare in Consiglio comunale entro la fine del mese di novembre.

Il sindaco Diego Ferrara e gli assessori ritengono che questo bilancio rappresenti una misura rigorosa e necessaria, volta a garantire la sostenibilità delle spese e la continuità dei servizi, in particolare per le fasce più vulnerabili della comunità. Questa stretta di bilancio è vista come un passo essenziale per avviare un processo di ripartenza e consentire alla città di programmare nuove opere e servizi.

Ferrara e gli assessori sottolineano che si tratta di una manovra correttiva mirata a rimettere la città sulla strada della crescita, superando gli ostacoli accumulati nel corso degli anni a causa di scelte sbagliate, mancate opportunità e inerzia. Questo passaggio rappresenta anche un impegno a trasparenza e coinvolgimento della comunità, poiché è fondamentale che i cittadini comprendano appieno la situazione finanziaria della città e siano coinvolti nell'affrontare le sfide e nel lavoro per il rilancio di Chieti.