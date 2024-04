Via libera al plurinegozio: un sostegno al commercio cittadino

L'Amministrazione ha ottenuto un sì unanime in Commissione per il nuovo regolamento sul plurinegozio, un'idea volta a promuovere il commercio di prossimità e ad affrontare le sfide che la categoria affronta. Il provvedimento, approvato dalle Commissioni Commercio e Statuto e Regolamento, si dirige ora verso la discussione e l'approvazione in Consiglio per diventare operativo.

L'assessore al Commercio Manuel Pantalone e la presidente della Commissione Commercio Barbara Di Roberto spiegano che l'idea del plurinegozio nasce per rispondere alle esigenze dei giovani imprenditori, specialmente in un periodo difficile per chi avvia una nuova attività. La formula, prevista dal piano commerciale regionale e dal programma di mandato dell'Amministrazione, mira a rendere sostenibili i costi e favorire il commercio di vicinato, contribuendo al rilancio del settore.

Il plurinegozio permetterà l'utilizzo di spazi non superiori a 250 mq per ospitare categorie merceologiche diverse, offrendo un supporto tangibile al settore commerciale e snellendo i procedimenti amministrativi. L'obiettivo è creare una rete di vicinato in cui le realtà commerciali si sostengono reciprocamente, offrendo nuovi servizi alla clientela.

L'Amministrazione ha preso spunto dalle buone pratiche adottate in altre città per studiare gli aspetti normativi e rendere possibile l'attuazione del plurinegozio senza ostacoli. Si prevede che questa iniziativa offrirà nuove opportunità per il rinnovamento e la sopravvivenza del commercio locale, contribuendo a rendere il tessuto commerciale più dinamico e resiliente di fronte alle sfide economiche attuali.