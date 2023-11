Viabilità Abruzzo: Strade e Autostrade Chiuse, Ecco dove e Quando

Le principali disposizioni sulla viabilità e i lavori in corso interessano diverse tratte autostradali e strade della regione Abruzzo. Ecco i dettagli:

A14 TERAMO/MOSCIANO/GIULIANOVA - ROSETO Sulla A14 Bologna-Taranto, a causa di lavori di manutenzione sulla linea elettrica, il tratto tra Teramo/Giulianova/Mosciano e Roseto degli Abruzzi sarà chiuso dalle 23 di sabato 18 alle 5 di domenica 19 novembre, in entrambe le direzioni. Le aree di servizio "Vomano ovest" e "Vomano est" saranno inaccessibili. Itinerari alternativi sono consigliati per entrambe le direzioni.

A14 STAZIONE DI ROSETO Sulla A14 Bologna-Taranto, la stazione di Roseto degli Abruzzi sarà chiusa nella notte di giovedì 16 novembre, dalle 22 alle 6, in uscita per chi proviene da Ancona. Si consiglia di uscire alla stazione di Teramo Giulianova.

A24 L'AQUILA OVEST-TORNIMPARTE Sull'A24 Roma-L'Aquila-Teramo, il tratto tra L'Aquila Ovest e Tornimparte chiude a causa di lavori dal km 101 in direzione Roma, dalle ore 22 di domenica 12 novembre alle ore 6 di venerdì 17.

STRADA PROVINCIALE 36 L'AQUILA Chiusa la strada provinciale 36 in direzione Monticchio Fossa all'Aquila fino al 30 novembre.

STRADA PROVINCIALE 225, PONTE DI BORRELLO La Sp 225 Sangritana2 nel comune di Borrello è chiusa fino alle ore 17 del 24 novembre per lavori al ponte. Deviazioni del traffico sono previste sulla viabilità alternativa locale.

CHIETI, STATALE 656 VIADOTTO SAN MARTINO Limitazioni al traffico sulla statale 656 a causa dei lavori dell'Anas sui piloni del viadotto San Martino. Il traffico è limitato per i mezzi fino a 7,5 tonnellate.

A14 CANTIERI I cantieri sono operativi nel tratto tra Pedaso e Vasto Sud secondo il calendario condiviso con le Regioni. Le attività, in questa fase, riguardano la galleria Colle Marino Nord e i viadotti Cerrano Sud e Marinelli in direzione Nord. Sospensioni dei lavori sono previste per le festività dell'Immacolata e per venti giorni nel periodo di Natale.

STATALE 16 COSTA DEI TRABOCCHI Traffico a senso unico alternato sulla Statale 16 a causa di lavori dell'Anas in due ponti nelle località La Foce e Cavalluccio tra Rocca San Giovanni e Fossacesia.

PROVINCIA CHIETI, STATALE FRENTANA A causa delle condizioni metereologiche avverse, il ponte Aventino 3 sulla SS 84 "Frentana" è chiuso al traffico dal 26 maggio fino a cessata esigenza. Deviazioni sono attive per il traffico proveniente da Lanciano e da Guardiagrele.

RIGOPIANO-FARINDOLA La strada provinciale 8 da Farindola a Rigopiano è chiusa da maggio a causa di franamenti. Si consiglia di percorrere le vie alternative di contrada Vicenne o da contrada Macchie.

PROVINCIALE 11 AQUILANA Il ponte sul fiume Aterno sulla strada provinciale 11 è interrotto a causa di cedimenti. La circolazione è bloccata fino a nuova comunicazione.

RIMBORSO PEDAGGI Autostrade per l'Italia ricorda il servizio "Cashback con targa", attivo sulla rete gestita da Autostrade per l’Italia. Il rimborso per i ritardi causati dai cantieri è ora riconosciuto a partire da 10 minuti (anziché 15) per viaggi fino a 99 km.