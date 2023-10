Viale Marconi: Sette Mesi d'Attesa per il Collaudo, un 'Flop' Amministrativo

Viale Marconi, arteria di grande importanza a Porta Nuova, sembra essere diventato un vero e proprio ostacolo per l'amministrazione comunale, coinvolto in una serie di polemiche che vanno dalla viabilità alla congestione del traffico dei mezzi pubblici, senza dimenticare i frequenti incidenti. L'ultimo problema è rappresentato dal ritardo nel collaudo della strada, che si protrae da sette mesi.

Recentemente, la commissione Controllo e Garanzia, presieduta da Piero Giampietro, ha convocato i tecnici del Comune per fare il punto sulla situazione. Purtroppo, la situazione non sembra migliorare. Pietro Grosso, incaricato del collaudo, aveva rassegnato le dimissioni a maggio ma ha poi ripreso l'incarico. Tuttavia, l'amministrazione comunale è ora costretta a nominare un altro tecnico esterno per verificare se i lavori, terminati a marzo, rispettino la legge.

Nel frattempo, alcune rotatorie rimangono chiuse al traffico pubblico, alimentando ulteriormente le polemiche nel centrosinistra. Piero Giampietro, presidente della commissione, ha dichiarato: "Sarà un tecnico esterno a procedere con i rilievi plano-altimetrici di viale Marconi, necessari per le procedure di collaudo della strada." Alla riunione della commissione hanno partecipato anche il nuovo direttore dei lavori, Aldo Cicconetti, il responsabile unico del procedimento e il tecnico collaudatore. Giampietro ha spiegato che "i tre hanno relazionato sullo stato della procedura di collaudo, che per legge doveva essere completata nel giugno scorso, annunciando di dover ricorrere a un tecnico esterno per effettuare i rilievi necessari."