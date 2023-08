Villaggi e Stabilimenti da INCUBO. I NAS ne Chiudono 20 e Ammoniscono 415! Spogliatoi, Bagni, Cucine

Un'azione incisiva da parte dei Carabinieri dei Nas ha portato alla contestazione di 415 sanzioni penali e amministrative, con una somma totale superiore a 290mila euro, nei confronti di varie attività commerciali. Undici titolari di tali attività sono stati deferiti all'autorità giudiziaria e 20 stabilimenti sono stati costretti alla chiusura a causa di "gravi criticità strutturali ed igieniche" con un valore economico stimato di oltre 4 milioni di euro.

Tra le violazioni più gravi emerse dai controlli, i Carabinieri dei Nas di Reggio Calabria hanno rilevato la trasformazione di uno stabilimento balneare in una discoteca all'aperto durante le ore serali, senza le necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza. La situazione ha coinvolto la presenza di circa 500 persone all'interno, violando le normative vigenti.

Le carenze igieniche sono state una preoccupante costante: spogliatoi, servizi igienici e locali di preparazione dei pasti presentavano gravi problemi strutturali e di manutenzione, con spazi spesso inadeguati e privi dei requisiti essenziali per garantire condizioni ottimali di funzionamento e pulizia. Le normative di sicurezza sui luoghi di lavoro e la prevenzione dei rischi per gli utenti sono state sistematicamente ignorate, con assenze di pulizia periodica, sanificazione e derattizzazione.

La situazione all'interno dei punti ristoro non è stata migliore: oltre 2 tonnellate di alimenti irregolari sono state sequestrate, risultate scadute di validità, prive di tracciabilità e conservate in condizioni igieniche precarie. Tre ristoranti collegati a stabilimenti balneari, uno in provincia di Livorno e due in provincia di Lucca, sono stati chiusi su ordine dei Carabinieri dei Nas di Livorno, in seguito a controlli che hanno rilevato condizioni igieniche estremamente insoddisfacenti. Sporco persistente, unto accumulato negli ambienti di lavoro e inattrezzature, insetti e blatte morte sono state scoperte all'interno dei locali della cucina e del deposito alimenti.

Inoltre, i Carabinieri dei Nas di Catania hanno sequestrato 90 litri di olio d'oliva privi di etichetta e in stato di irrancidimento, oltre a 5 kg di carne in cattivo stato di conservazione.

In sintesi, l'operazione dei Carabinieri dei Nas ha messo in luce una serie di irregolarità gravi e pericolose all'interno degli stabilimenti balneari e dei punti ristoro, evidenziando la necessità di una stretta sorveglianza e un attento rispetto delle normative igieniche e di sicurezza da parte degli operatori del settore.