Vince Contro l'INPS per il Calcolo della Propria Pensione. Ecco come ha Fatto!

Il Tribunale di Vasto ha emesso una sentenza a sfavore dell'Inps, favorendo un assistito della Cgil Chieti e concedendo l'applicazione del sistema di calcolo retributivo della pensione al 31 dicembre 2011, consentendo così un vitalizio anticipato in cumulo con la cassa professionale.

Si tratta di una vittoria significativa per la Cgil di Chieti, come dichiarato da Giuseppe Visco, direttore dell'Inca Cgil Chieti, che ha espresso la sua gratitudine al legale convenzionato, Fabio Giangiacomo Fabio.

Visco spiega che, nonostante il cliente assistito dalla Cgil Chieti avesse accumulato 18 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995, includendo contributi sia nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti che nella Cassa Geometri, l'Inps aveva applicato la sua Circolare n.140/2017. Questa circolare stabiliva che per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini del calcolo della pensione, doveva essere presa in considerazione solo l'anzianità accumulata dall'interessato presso l'assicurazione generale obbligatoria. Ciò aveva portato all'esclusione dei contributi versati alla Cassa Geometri, impedendo al richiedente di raggiungere il requisito dei 18 anni di anzianità entro il 31 dicembre 1995.

Tuttavia, il tribunale ha giudicato erronea la posizione dell'Inps poiché la legge prevede chiaramente che per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini del calcolo della pensione si debbano considerare tutti i periodi assicurativi non coincidenti, compresi quelli presenti nelle casse professionali.

Giuseppe Visco conclude sottolineando che questa sentenza rappresenta un importante precedente non solo per casi simili, ma anche per tutte le situazioni in cui l'Inps applica le sue circolari in contrasto con le normative vigenti.