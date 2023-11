Vincenzo Mollica rivela la sua lotta con la cecità durante l'intervista a Che tempo che fa

Nella recente puntata di Che tempo che fa, il giornalista Vincenzo Mollica ha condiviso con il conduttore Fabio Fazio il coraggioso percorso della sua cecità. Il settantenne Mollica, ospite dell'emittente, ha raccontato apertamente la sua condizione e ha risposto alle domande di Fazio.

Rispondendo alla domanda su come stia affrontando la sua cecità, Mollica ha dichiarato con umorismo: "Come sto? Diciamo che mi arrangio". Ha descritto se stesso come un "cronista impressionista e impressionabile", spiegando che "praticamente siamo a uno stadio che precede il rincoglionimento". Mollica ha condiviso il significato dietro questa definizione, spiegando che gli impressionisti hanno sempre influenzato la sua percezione e che un buon giornalista deve essere impressionabile, cioè in grado di essere colpito dalle emozioni di ciò che vede. Ha sottolineato l'importanza di tre qualità nel suo mestiere: la curiosità, la passione e la fatica.

Durante la conversazione, ha espresso il suo desiderio di somigliare a Mr. Magoo, il personaggio dei cartoni animati che affronta avventure con leggerezza nonostante la sua cecità. Mollica ha affermato: "Io vorrei avere la luce dentro di me che aveva Mr. Magoo".

Parlando delle giornate difficili dovute alla sua condizione, Mollica ha condiviso il suo segreto per affrontarle: "Quando ci sono le giornate nere, basta avere un sorriso in tasca, e io quel sorriso cerco di averlo sempre. Anche in queste giornate in cui non ci vedo, un sorriso di emergenza bisogna averlo. La memoria restituisce cose fantastiche".

Il giornalista ha anche ricordato il suo rapporto speciale con l'autore Andrea Camilleri, condividendo un aneddoto toccante. Entrambi stavano perdendo la vista, e Camilleri gli disse: "Vincenzino, vieni che ti voglio abbracciare". Mollica rispose scherzando: "Andrea, se ci incontriamo". Camilleri gli assicurò che i sogni sarebbero diventati più vividi e i colori più nitidi dopo la perdita della vista, e che gli altri sensi avrebbero preso il sopravvento.

Infine, Mollica ha condiviso la sua storia d'amore lunga 50 anni con Rosa Maria, attribuendo a un concerto di Giorgio Gaber l'inizio di questa lunga e appassionata relazione. Ha raccontato come si sono innamorati quella sera e come, per cinque decenni, non si sono mai separati. Un'intervista commovente e toccante che ha reso omaggio alla forza di Vincenzo Mollica nel fronteggiare la sua cecità e al suo amore duraturo per sua moglie.