Vino Alterato nel Chietino, i NAS ne Sequestrano 120.000 l. Muffa e Scarsa Igiene

Le operazioni di controllo svolte dai carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) durante la campagna di vendemmia, si sono estese fino in Abruzzo, con particolare attenzione al Chietino. Questa iniziativa rientra in un piano di verifiche su scala nazionale, intensificando i controlli che di norma il Nas effettua nel settore enologico. Tali controlli mirano a individuare pratiche di vinificazione illecite o pericolose per la salute, con l'obiettivo di proteggere i consumatori e gli operatori onesti che lavorano nell'ambito della produzione e vendita di vino.

In Abruzzo, i controlli sono stati intensificati soprattutto nel mese di settembre, durante il periodo di vendemmia, con il supporto dell’Ispettorato centrale repressione frodi (Icqrf). Nel corso delle verifiche effettuate su 20 obiettivi distribuiti tra le quattro province abruzzesi, sono state riscontrate numerose non conformità. Molte di esse riguardavano carenze igienico-sanitarie all'interno dei laboratori di lavorazione delle uve e nelle aree di stoccaggio dei prodotti vinicoli. Inoltre, sono state individuate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e carenze nella tracciabilità all'interno del sistema di autocontrollo aziendale.

In un unico caso, nel Chietino, i carabinieri al comando di Maria Rosaria Paduano hanno proceduto al sequestro di 120 ettolitri di vino sfuso a causa delle sue caratteristiche organolettiche alterate, tra cui sentori di acetico e muffa.