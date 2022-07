Violenta rapina al Centro agroalimentare, i malviventi feriscono vigilantes e fuggono col bottino

In azione, in tarda mattinata, secondo le prime informazioni, una banda di malviventi che ha disarmato e ferito un vigilante, colpito alla testa, forse con il calcio di una pistola.

I rapinatori si sono poi dati alla fuga a bordo di uno scooter con il bottino, che ammonterebbe ad alcune decine di migliaia di euro. Non è escluso che all'esterno, ad attenderli, ci fossero dei complici.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri. Le forze dell'ordine sono impegnate nelle ricerche dei banditi che si sono allontanati dopo aver ferito una guardia giurata e preso i soldi di un furgone blindato portavalori.

"Bottino" ancora da quantificare, si parla di una cifra tra i 10mila e i 20mila euro.

L'operatore dell'istituto di sicurezza, un uomo di 49 anni, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso: le sue condizioni non sarebbero gravi.