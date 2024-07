Violentata a 15 anni all'uscita di un locale: minorenne indagato

Una ragazza di 15 anni ha denunciato di essere stata violentata da un coetaneo all'uscita di un locale ad Alba Adriatica. La madre della giovane ha prontamente avvisato i carabinieri, che hanno individuato il presunto colpevole, un altro minorenne. Su disposizione della Procura per i Minorenni dell’Aquila, il giovane è stato affidato ai genitori, mentre proseguono le indagini per chiarire la vicenda.

La ragazza, dopo l'accaduto, è stata portata all'ospedale di Teramo, dove è stata dimessa con una prognosi di 15 giorni. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alba Adriatica stanno lavorando per raccogliere ulteriori prove e testimonianze al fine di fare piena luce sull'accaduto. La comunità locale è rimasta scossa dalla notizia, mentre le autorità stanno valutando ulteriori misure per garantire la sicurezza nei luoghi di intrattenimento per giovani.