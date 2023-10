"Violentatore Crudele e Brutale", Massima Allerta per lo Stupratore di Avezzano

Un brutale episodio di violenza sessuale ha scosso la città di Avezzano. Una giovane italiana di 21 anni ha raccontato con orrore la violenza subita nei bagni di una nota discoteca locale. Ancora sotto choc, ha descritto l'aggressore come "crudele e brutale". Queste sono state le sue prime parole, pronunciate non appena sono giunti i soccorritori al pronto soccorso dell'ospedale.

Dopo aver confermato la violenza subita, i medici hanno prontamente segnalato l'aggressione ai carabinieri, che hanno immediatamente iniziato le indagini per identificare il presunto violentatore. I carabinieri hanno presentato una relazione in Procura, sotto la supervisione del Procuratore Ugo Timpano, in cui sono stati riportati i dettagli dell'accaduto.

La giovane donna era in discoteca con le sue amiche. In un momento successivo, si è allontanata dal gruppo per recarsi al bagno. Qui, un uomo sconosciuto si è avvicinato a lei e ha chiesto un rapporto sessuale. Alla sua risposta negativa, l'uomo l'ha brutalmente aggredita e violentata. L'aggressione è avvenuta intorno alle 2 di sabato notte.

La ragazza, ancora scossa, è stata portata al pronto soccorso poco dopo le 3 del mattino, e ha raccontato agli investigatori dettagli importanti sull'aggressore, nonostante non lo conoscesse. Sembrerebbe che si sia trattato di una vittima del tutto casuale. I dettagli forniti dalla giovane hanno permesso agli inquirenti di delineare un identikit dell'uomo, che sembra essere uno straniero di 25 anni, di origine egiziana. Dopo l'aggressione, l'uomo ha lasciato il locale senza essere notato.

Le autorità stanno ispezionando le telecamere di sorveglianza all'interno del locale, e hanno sequestrato i filmati di videosorveglianza della zona che potrebbero aver catturato la fuga dell'aggressore. L'episodio ha scatenato un'allarme diffuso sui social media, con molte persone che chiedono un maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine nella zona.