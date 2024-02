Violento assalto di un Romeno Ex-Fidanzato: Arrestato per Minacce e Violazione di Domicilio

"Scena di Terrore a Via Tiburtina: L'uomo irrompe nella casa della ex con coltello in mano"

Nella serata di ieri, una situazione di violenza ha scosso la tranquillità di Via Tiburtina, dove un cittadino romeno di 30 anni è stato arrestato (ai domiciliari) per violazione di domicilio e minacce aggravate nei confronti della sua ex compagna e del suo attuale fidanzato.

L'incidente ha avuto luogo quando l'uomo, tormentato dal distacco della relazione con la giovane donna avvenuto alcuni mesi fa, ha fatto irruzione nella sua abitazione. Secondo quanto ricostruito successivamente dalla polizia, il 30enne ha dimostrato il suo disappunto prendendo a calci e pugni la porta d'ingresso. Una volta dentro, scoprendo la presenza del nuovo fidanzato della donna, ha afferrato un coltello dalla cucina, brandendolo minacciosamente.

Ciò che è seguito è stato un vero e proprio momento di terrore, con minacce e violenza fisica nei confronti del giovane che si è rifugiato nella camera da letto per cercare riparo. Fortunatamente, qualcuno ha tempestivamente chiamato la polizia, impedendo ulteriori escalation della situazione.

Il romeno, nel tentativo di fuggire, è stato prontamente raggiunto e bloccato dagli agenti, che hanno preso provvedimenti immediati per arrestarlo. L'individuo, ora ai domiciliari, dovrà rispondere delle gravi accuse di violazione di domicilio e minacce aggravate, mettendo a rischio la sicurezza e la tranquillità della sua ex compagna e del suo nuovo partner. La polizia è intervenuta prontamente per garantire la tutela delle vittime e l'arresto del responsabile.