Violenza Sessuale a Scuola: Bidello Processato per Aver Tentato di Baciare Studentessa 16enne

A L'Aquila, un grave caso di violenza sessuale all'interno di un istituto scolastico è giunto a un processo che avrà luogo nel mese di dicembre. L'inchiesta è nata da una denuncia presentata da una 16enne studentessa presso l'Istituto Alberghiero "Leonardo da Vinci" nell'area Pineta Signorini, che ha accusato un bidello e un assistente tecnico di aver tentato di abusare sessualmente di lei.

La giovane studentessa, rappresentata dall'avvocato Gianluca Racano, ha raccontato di essere stata vittima di un presunto atto di violenza sessuale nell'aula del bagno dell'istituto. La ragazza ha dichiarato che, mentre si recava da sola al bagno e chiedeva al bidello di aprire la porta, lui le avrebbe presentato un altro individuo come sua fidanzata, dicendo: "Questa è la mia fidanzata, levati la mascherina, fai vedere quanto sei bella!!". La minore avrebbe reagito in modo deciso a tale comportamento, chiedendo semplicemente le chiavi del bagno.

All'interno del bagno, il collaboratore scolastico avrebbe avuto un approccio improvviso, tentando di baciarla mentre indossava la mascherina e toccandola. L'accusa ha sottolineato che l'assistente tecnico è entrato nel bagno in modo rapido e avrebbe abusato sessualmente della studentessa.

Il bidello ha respinto le accuse, sostenendo che l'assistente tecnico era presente durante l'intero episodio, ma le sue affermazioni non sono state sufficienti a convincere l'accusa. Di conseguenza, l'assistente tecnico è stato processato per falsa testimonianza e favoreggiamento. Il processo sarà un momento cruciale per gettare luce su questo caso di presunta violenza sessuale a scuola.