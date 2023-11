Violenza su Minorenne: Indagato Giovane Pugliese Dopo Racconto Scioccante

"Procura di Chieti apre inchiesta su un impiegato 25enne accusato di violenza sessuale su minorenne. La vittima, una ragazza ortonese di 16 anni, rivela di essere stata drogata e stuprata dopo un incontro tramite una piattaforma online per adulti."

La Procura di Chieti ha avviato un'inchiesta su un giovane impiegato pugliese di 25 anni, accusato di violenza sessuale su una minorenne. La denuncia è giunta da una ragazza di 16 anni di Ortona, la quale ha raccontato di essere stata drogata e stuprata presso l'abitazione del giovane, conosciuto attraverso una piattaforma online per adulti.

La giovane è stata già ascoltata in tribunale a Chieti dal giudice, e nel suo racconto ha delineato gli eventi: "Ci siamo incontrati nel parco, poi abbiamo fumato marijuana e bevuto in casa sua: lui ha approfittato di me", ha dichiarato la vittima. La Procura ora valuterà se chiedere il rinvio a giudizio del 25enne o proporre l'archiviazione del caso.