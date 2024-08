Violenze e Irregolarità nei Cantieri della Ricostruzione: Sanzioni e Verifiche in Corso

Controlli mirati nei cantieri della ricostruzione hanno messo in luce gravi violazioni delle norme di sicurezza. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Teramo, coadiuvati dai colleghi del nucleo tutela patrimonio culturale dell’Aquila e dai funzionari dell’ispettorato del lavoro, hanno ispezionato la ditta edile responsabile dei lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico della chiesa di San Lorenzo Martire di Civitella del Tronto.

Durante i controlli effettuati sui cantieri edili dedicati alla ricostruzione di edifici storici danneggiati dal sisma del 2016, sono state riscontrate diverse irregolarità. Tra le principali anomalie emerse vi sono carenze nella gestione della circolazione di persone e mezzi all’interno dell’area di cantiere, irregolarità nei parapetti delle impalcature e utilizzo di attrezzature non conformi agli standard di sicurezza. Per tali violazioni, sono state inflitte sanzioni per un importo complessivo di circa 4.600 euro.

Il nucleo Tpc dell’Aquila ha avviato ulteriori accertamenti per verificare la conformità degli interventi di restauro alle autorizzazioni rilasciate dalla soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province dell’Aquila e di Teramo. La verifica dei lavori e il rispetto delle normative continueranno a essere monitorati per garantire la sicurezza e la qualità degli interventi nella ricostruzione.