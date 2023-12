Vittoria al Cardiopalma per NBA L'Aquila sulla Fortitudo Isernia

Il Nuovo Basket Aquilano chiude l’anno al PalaAngeli con una vittoria preziosissima sulla Fortitudo Isernia

Con una prestazione di grande intensità e carattere il Nuovo Basket Aquilano chiude l’anno superando al PalaAngeli Prosolidar la Fortitudo Isernia, in un remake della saga infinita tra le due squadre, protagoniste la scorsa stagione della finale playoffs promozione che vide la vittoria degli aquilani e il ritorno dopo 30 anni di una squadra del capoluogo in Serie B.

Una partita delicatissima alla vigilia per l’importanza della posta in palio e per due punti assolutamente necessari da conquistare per i ragazzi di coach D’Addio nella rincorsa verso una delle prime otto piazze del torneo che darebbero, al termine della prima fase il 19 febbraio, l’accesso ai gironi per la qualificazione playoffs e la contestuale matematica certezza della permanenza in una Serie così importante e difficile.

I due punti sono arrivati al termine di un match durissimo e giocato a livelli agonistici davvero alti e con giocate di grande livello tecnico/tattico e dal pathos emotivo elevato: una gara che ha tenuto con il fiato sospeso i tanti appassionati che, anche di giovedi sera alle 20:30 e sotto le feste, hanno affollato l’impianto di Sant’Elia sostenendo a gran voce i propri beneamini!

Il punteggio fissato al 40^ sul tabellone, 81-77, rende l’idea di un incontro giocato punto a punto fino alla fine e risolto a pochissimi secondi dalla fine da una giocata da tre punti di Niccolò Nardecchia, prodotto dell’inesauribile vivaio giovanile e minibasket del club,

Legittima al termine la grande gioia del pubblico che ha chiamato a gran voce i ragazzi al giro di campo di ringraziamento, dimostrando ancora una volta la passione che anima tantissima gente attorno a una squadra che, con la vittoria di ieri, si assesta al nono posto, a due sole lunghezze dall’ottava posizione detenuta al momento dal Grottaferrata, superato all’andata, e che a gennaio farà visita al PalaAngeli.

Prima della gara il Delegato Provinciale CONI, Vincenzo Di Cecco, ha premiato il presidente del Nuovo Basket Aquilano, Roberto Nardecchia, “per l’intensa attività promozionale verso i giovani e i lodevoli risultati agonistici conseguiti”.

Nuovo Bk Aquilano - New Fortitudo Isernia 81 – 77 (13-12, 37-39, 57-53)

Nuovo Bk Aquilano: Miconi, Caldarelli, Nardecchia M. , Aristotile 3, Nardecchia N. 14, Cicivè 8, Provenzani, Antonini, Tuccella 4, Cecchi 20, Caridi 6, D’Ambrosio 26.

All. Federico D’Addio - Ass. Luca Di Sabbato

New Fortitudo Isernia: Diana, Monacelli 8, Batalskyi 13, Doglio 25, Compagnoni 11, Pali, Arrighini 2, Idrissou 7, Bonucci, Russo, Raicevic 11.

All. Forgione