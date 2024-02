Vortice di Maltempo si Abbatte sull'Italia: Pioggia, Vento e Neve per il Weekend

Una intensa perturbazione si prospetta sul territorio italiano da venerdì fino al weekend, portando con sé piogge abbondanti, vento e neve, secondo gli ultimi aggiornamenti meteorologici.

La situazione attuale vede un'area di alta pressione sull'Europa occidentale che sta cedendo sul Mediterraneo, consentendo l'arrivo di aria umida atlantica, già accompagnata da qualche isolata pioggia. Nei prossimi giorni, ci aspettiamo un rinforzo temporaneo dell'alta pressione al Sud della Penisola, seguito dall'arrivo di una intensa perturbazione atlantica, associata a una profonda circolazione ciclonica, che interesserà l'Italia da venerdì e per tutto il weekend.

Nonostante le temperature rimarranno miti, la neve dovrebbe cadere principalmente sulle Alpi, con condizioni termiche variabili nelle diverse regioni, come dettaglieremo in un prossimo aggiornamento. Tuttavia, ci aspettiamo che il maltempo non abbia le caratteristiche tipiche dell'inverno ma risulti più simile ad una tarda autunno.

Analizzando le previsioni per venerdì, si prevede che il fronte atlantico raggiunga l'Italia settentrionale, portando piogge abbondanti soprattutto nelle regioni del Nordovest e della Lombardia, con possibili temporali sulla Liguria. Alcune piogge potrebbero raggiungere anche le regioni centrali, in particolare la Toscana, mentre altrove si prevede un tempo più soleggiato. La neve dovrebbe cadere solo sulle Alpi tra i 1300 e i 1700 metri. Nel corso della giornata, le precipitazioni potrebbero raggiungere quantitativi stimati di 70/90 mm per la Liguria e di 40/60 mm per l'alto Piemonte e l'alta Lombardia.

Per sabato, ci aspettiamo l'evolversi di un vortice di bassa pressione sul Golfo del Leone in Francia, che si muoverà gradualmente verso il Nord Italia. Le precipitazioni si intensificheranno sulle regioni settentrionali e su tutta la fascia occidentale, comprese le Isole maggiori, con possibili temporali sulla Liguria, la Toscana, la Sardegna e il medio Tirreno. Le Alpi vedranno cadere neve tra i 1200 e i 1400 metri, mentre sull'Appennino centro settentrionale si potrebbe assistere a nevicate solo a quote molto alte. Le precipitazioni potrebbero raggiungere quantitativi di 80/100 mm in Liguria, 40/60 mm in Piemonte, alta Lombardia, alto Veneto e alto Friuli, e 30/50 mm in Toscana, Lazio, Campania e Sardegna.

Infine, domenica vedrà l'affermarsi del vortice sulle regioni settentrionali, portando instabilità diffusa in tutta Italia, con neve sulle Alpi dai 1200 ai 1500 metri e precipitazioni concentrate soprattutto sul basso Tirreno, che potrebbero raggiungere quantitativi di 40/50 mm. Le temperature tenderanno a scendere ulteriormente, mentre la ventilazione rimarrà forte su tutti i bacini.