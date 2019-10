Week end con l'Italia divisa in due, pioggia e maltempo al nord, sole e caldo anomalo a sud

La pressione torna a diminuire sul Mediterraneo centrale e sul Nord Italia, dopo la breve pausa più stabile di metà settimana.

Sul Nord Atlantico infatti rimane attiva una dinamica zona di bassa pressione centrata sulle Isole britanniche, da cui si diparte una nuova perturbazione diretta verso l'Italia settentrionale già a ridosso del weekend.

Prime piogge in atto venerdì in Liguria, destinate ad intensificarsi tra sabato e domenica e ad estendersi al Nordovest e parte del Triveneto.

Situazione diversa però sul resto d'Italia, che rimarrà protetto dall'alta pressione centrata con i suoi massimi tra Mediterraneo centro-orientale e Balcani, garanzia di tempo stabile sulle regioni centro-meridionali.

L'azione stabilizzante dell'alta pressione sarà inoltre coadiuvata dalla risalita di correnti di Scirocco molto miti che favoriranno un aumento delle temperature, su valori decisamente superiori alle medie.

METEO SABATO.

L'alta pressione perde colpi e la depressione nord atlantica si estende verso l'Europa sudoccidentale, accompagnando l'ingresso della perturbazione vera e propria dopo le piogge prefrontali di venerdì.

Saranno le regioni settentrionali le più penalizzate a partire dal Nordovest, con piogge ed anche qualche temporale in intensificazione in giornata e in estensione ad Alpi e alte pianure centro-orientali.

Più coinvolte Liguria e fascia prealpina centrale, meno coinvolte le pianure emiliane e del Triveneto con clima asciutto e maggiori schiarite.

Più soleggiato sul resto d'Italia salvo un po' di variabilità sulle tirreniche con piovaschi sull'alta Toscana.

Scirocco in rinforzo ovunque e clima mite al Centro-Sud.

METEO DOMENICA.

La depressione atlantica segna il passo tra Isole britanniche e Penisola iberica, bloccata nel sua avanzamento verso est dall'alta pressione sui Balcani.

La perturbazione associata fatica a trovare spazi per sfilare verso levante e seguiterà ad interessare il Nordovest con piogge e rovesci localmente anche intensi, soprattutto su Liguria e alto Piemonte.

Piogge e rovesci anche in Lombardia, specie settentrionale, meno coinvolto il resto del Settentrione con solo qualche pioggia in prossimità delle Alpi e clima asciutto su basso Triveneto, Emilia centro-orientale e Romagna.

Sul resto d'Italia si segnalano addensamenti sul medio-alto Tirreno con rovesci sull'alta Toscana, altrove invece tempo stabile grazie alla permanenza dell'alta pressione con i suoi massimi Balcani e clima molto mite per il periodo, grazie a tese correnti di Scirocco.