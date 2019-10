Week end prevalentemente soleggiato, temperature nella media stagionale

Dopo il passaggio della perturbazione di giovedì, le correnti si manterranno vivaci dai quadranti nord occidentali sull'Italia.

L'alta pressione delle Azzorre infatti non riuscirà a spingersi con decisione verso l'Italia, in quanto sull'Europa centro-orientale rimarrà attiva una vasta saccatura fredda, con la complicità di una seconda cellula anticiclonica incastrata sul Mar di Norvegia. Correnti che risulteranno moderatamente instabili e fresche, entro le quali si inseriranno nuovi sistemi nuvolosi anche sull'Italia. Il primo di questi raggiungerà il Centronord già sul finire di venerdì.

Gli effetti saranno in genere modesti con qualche pioggia o rovescio al Centrosud, il tutto in un contesto termico sostanzialmente in media. Ventilazione a tratti ancora sostenuta di Ponente e Maestrale su Ligure, Tirreno, Sardegna, Sicilia e Ionio.

PREVISIONI METEO SABATO - variabilità al Centrosud con qualche pioggia o rovescio sparso, più incisivo tra Campania e Calabria tirrenica; poco o nulla su Toscana e Sardegna dove avanzeranno maggiori aperture. Maggiori aperture anche sul comparto ionio.

Per quanto riguarda il Nord tendenza a tempo soleggiato salvo residua variabilità sul Nordest e Alpi di confine soprattutto al mattino.

PREVISIONI METEO DOMENICA - nubi in progressivo aumento al Nord a partire dal Nordest, con qualche pioggia sparsa a fine giornata. Variabile con locali acquazzoni al Sud; più soleggiato al Centro ma con tendenza ad aumento delle nubi e qualche pioggia entro fine giornata soprattutto sui versanti adriatici.