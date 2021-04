Week end tra forti venti e pioggia, nuovo calo di temperatura

La perturbazione si anticiperà con un intenso richiamo di venti sciroccali che agiteranno i bacini soprattutto settentrionali e occidentali, poi transiterà su buona parte della Penisola accompagnandosi a piogge, temporali e un nuovo calo delle temperature che sarà più avvertito sulle regioni del Nord. Non sarà gelo ma sarà comunque freddo per il periodo.

METEO SABATO - Nord: nuvolosità diffusa fin dal mattino al Nordovest con piogge a carattere sparso e nevicate sulle Alpi dai 900-1300m, nuvolosità in parziale aumento anche sul resto dei settori entro il pomeriggio con fenomeni su Emilia occidentale e Triveneto entro sera. Centro: Nuvoloso sulle regioni tirreniche con piogge sparse sulla Toscana in intensificazione nella seconda parte della giornata e in tendenza sul Lazio soprattutto dal pomeriggio. Nubi in aumento altrove con qualche sporadico fenomeno tra il pomeriggio e la sera. Neve in Appennino dai 1500-1700m. Sud: nubi medio alte in transito con locali annuvolamenti più consistenti sulle regioni tirreniche ma scarsa probabilità di fenomeni, in generale più soleggiato su Adriatico e Ionio. Temperature in calo al Nord, in lieve calo sulle regioni centrali tirreniche, in aumento altrove. Venti fino a forti di scirocco. Mari da mossi a molto mossi a iniziare da ovest.

METEO DOMENICA - Nord: diffuse condizioni di instabilità anche perturbata con rovesci e locali temporali intervallati da poche e brevi schiarite. Neve sulle Alpi dai 1500-1700m. Centro: instabile sulle regioni tirreniche con piogge e temporali, tende a migliorare sul Lazio mentre i fenomeni insisteranno sulla Toscana fino a sera. Piogge meno frequenti sulle regioni adriatiche. Neve in Appennino a quote alte. Sud: andirivieni di nubi medio alte stratificate in un contesto mediamente soleggiato, possibile qualche isolato fenomeno pomeridiano sull'Appennino campano-molisano. Temperature in ulteriore lieve calo al Nord e parte del Centro, in aumento al Sud e sulle Isole. Venti forti meridionali, mari molto mossi o agitati.